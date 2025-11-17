Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki M.K.'ye yüksek basınçlı hava kompresörüyle ağır yaralanmaya sebep olan olayla ilgili Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımladı. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Habib Aksoy, savcılığın itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marangoz atölyesinde ağır yaralanma vakası

Korkunç olay, 14 Kasım'da Bozova'daki bir marangozhanede yaşandı. İddialara göre, atölyede çıraklık yapan M.K., kalfa pozisyonunda çalışan şüpheli Habib Aksoy ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir diğer arkadaşı tarafından önce elleri bağlanmak suretiyle hareket edemez hale getirildi. Ardından zorla pantolonu çıkarılan çocuğun makat bölgesine yüksek basınçlı hava kompresörü tatbik edildi.

Yaşadığı travma sonucunda ağır yaralanan M.K., durumu fark edenlerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun iç organlarında ciddi hasar oluştuğu tespit edilince, sırasıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne ve son olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. M.K.'nin hayati tehlikesi devam etmekte olup, tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Adli kontrole itiraz sonucu tutuklama kararı

Olayın hemen ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Habip Aksoy, ilk aşamada adli makamlarca adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Bu karara karşı yapılan itiraz, hukuki süreci hızlandırdı. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aksoy'un Gaziantep’e kaçma girişimi sırasında güvenlik güçlerince tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Habib Aksoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Bozova Başsavcılığı'ndan kamuoyuna duyuru

Yaşanan elim olayla ilgili sosyal medya platformlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan bilgilendirmeler üzerine Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı bir açıklama yapma gereği duydu. Savcılık, yaralama suçundan yürütülen soruşturmanın detaylarına ışık tuttu.

Başsavcılık açıklamasında, olayın 14 Kasım 2025 günü saat 16.30 sularında gerçekleştiği teyit edilirken, şüpheli H.A.'nın eylemini, "iş yerinde şakalaşmak maksadıyla hava kompresörünü beraber çalıştığı M.K.’nin makat bölgesine doğru doğrultarak eliyle hortumu bastırmıştır," ifadeleriyle kayıtlara geçirdi. Açıklamada ayrıca, yaralının hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olduğu belirtilerek, Savcılık tutuklama talebiyle sevkte bulunmasına rağmen adli kontrol tedbirine hükmedilen şüphelinin, yapılan itiraz neticesinde mahkemece tutuklandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.