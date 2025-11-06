Son Mühür- Gazetecilerin ifadelerinin alınması için talimat verildiğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. için de düğmeye basıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yayınladığı bilgi notunda, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada,

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi dikkat çekti.

''İBB Hanem'' isimli uygulamayla 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait sandık verilerinin İBB uhdesinde bulunan birçok kişinin kişisel verileriyle eşleştirmesinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada O.G.E.'nin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından gözaltına alındığı vurgulandı.

Hangi gazeteciler için harekete geçilmişti?



Sabah saatlerinde Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş, ifadeleri alınacak isimler arasında yer alan Aslı Aydıntaşbaş'ın yurt dışında olduğu, Ruşen Çakır'ın da adresinde bulunamadığı öğrenilmişti.