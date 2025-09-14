Son Mühür- Gerek siyasi gerekse sportif aland girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasetin ana gündem maddesi haline gelen kurultay iptal davası öncesi atacağı adımı duyurdu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği döneminde Genel Merkez önünde koltuk atmasıyla hatırlanan ve geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen Özcan,

''Yarın ülke demokrasisi için önemli bir gün... Eğer Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi “ Mutlak Butlan” veya çağrı heyeti( kayyum) olarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına atar ve Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder ise benim nazarımda “ Siyasi Cunta” olur! Ben de siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım.. İstifa dilekçem cebimde!!!'' mesajı verdi.