Son Mühür- Burçak Ünsal, katıldığı canlı yayında “Türkiye internet hızı bakımından dünyanın en hızlı ülkelerinden biri” ifadelerini kullandı. Ancak bu sözlerinin hemen ardından interneti kesilen Ünsal yayından düştü.

Google servislerinde sorun yaşandı

Ünsal’ın bağlantısının kesildiği saatlerde, internet dünyasının en büyük teknoloji şirketlerinden Google’a ait bazı hizmetlerde de erişim problemi ortaya çıktı. Kullanıcılar Google Arama, Gmail ve YouTube’a girmekte güçlük çekti.

Kesinti sabah saatlerinde başladı

Edinilen bilgilere göre erişim sorunları Türkiye saatiyle sabah 10.00 civarında yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, arama sonuçlarının açılmadığını, YouTube videolarının yüklenmediğini ve Gmail üzerinden e-postalara ulaşılamadığını belirtti.

Küresel ölçekte etkili oldu

Kesintinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı, Avrupa ve Asya’daki kullanıcıların da benzer sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Henüz Google’dan resmi açıklama gelmese de problemin küresel ölçekte yaşandığı değerlendiriliyor.

Google servislerindeki kesintiler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve diğer platformlardan paylaşırken, Burçak Ünsal’ın bağlantısının kesildiği anlar da çok konuşuldu.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM), Google’dan teknik rapor talep ettiğini duyurdu.

Veri ihlali uyarısı yapmıştı

Google’ın 28 Ağustos’ta yayınladığı açıklamada, 2,5 milyardan fazla kullanıcının veri ihlali riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Şirket, Gmail kullanıcılarına şifrelerini değiştirmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.