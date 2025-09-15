Son Mühür - Ahmet Mahmut Ünlü’nün oğlu Ömer Faruk Ünlü’nün düğünü, dini törenler eşliğinde gerçekleşti. Misafirlere çeşitli yemekler sunulurken, düğünde samimi anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüler büyük ilgi gördü. Görüntülerde sadece erkeklerin yer alması dikkat çekti ve kadınların olmaması sosyal medyada merak uyandırdı. Düğüne Ahmet Mahmut Ünlü’nün birçok yakını katıldı. Davetlilerin neşeli anları kameralara yansırken, etkinliğin sosyal medyada uzun süre konuşulacağı şimdiden belli oldu.

“Beceremedik, aciz kaldık...''

Cübbeli Ahmet’in kızı düğünde gelinlik giyince çevresinden eleştiriler yöneltilmişti. Bu eleştirilere cevap veren Cübbeli Ahmet, “Beceremedik, aciz kaldık. Mum dibine ışık vermez misali, insan kendi çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor.” demişti.