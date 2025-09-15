Son Mühür - Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerin ardından gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Çetin, CHP’nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve genel siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kurultay davasında ‘mutlak butlan’ yönünde bir karar çıkacağını öngördüğünü dile getiren Çetin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini ve en üst düzey isimlerle temas kurduğunu ileri sürdü.

Çetin, kurultay davasına dair kendisine yöneltilen soruya şu şekilde karşılık verdi:

"Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."

Çamlıbel, Çetin’e "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" diye sordu. Çetin ise, "Evet" cevabını verdi.

''İşaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor''

Çamlıbel, Çetin’e, Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci sessizce takip etmekle kalmayıp, kurultayın iptali için bizzat aktif şekilde çaba harcadığını iddia ettiğini belirterek, bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip olup olmadığını sordu:

Çetin ise soruyu, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" diye yanıt verdi. Ardından gelen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kast ediyorsunuz? Yani size göre ona açık bir talimat verildi ve o da buna göre hazırlık yapıyor, doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

''Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor.''