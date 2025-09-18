Goldwing Club Türkiye tarafından organize edilen 10. Uluslararası Goldwing Treffen, bu yıl Çeşme’de dört gün boyunca büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce Honda Goldwing tutkunu, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de buluştu.

Etkinlik boyunca Honda Goldwing’in üretiminin 50. yılı ve Uluslararası Türkiye Treffen’in 10. yılı kutlandı. Konserler, kortej geçişleri ve özel seremonilerle zenginleşen program, halkın yoğun ilgisiyle adeta bir festivale dönüştü.

Sunuculuğunu Çağla Kubat ve Dr. Sinan Öğün’ün üstlendiği ödül töreni ve görkemli seremonide, ilçe protokolü de yer aldı. Organizasyonun kalitesi, ev sahibi otelin hizmet anlayışı ve Çeşme–Alaçatı’nın doğal güzellikleri yabancı misafirlerden tam not aldı. Bazı konuklar bölgeyi o kadar beğendi ki planladıkları süreyi uzatarak tatillerine devam ettiler.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı ve Goldwing Club Türkiye Treffen Koordinatörü Kerem Ünsal, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“10. Uluslararası Goldwing Treffen’in Çeşme’de gerçekleştirilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Dört gün boyunca yüzlerce misafiri ağırladık, halkımızın ilgisi ve misafirlerimizin beğenileri bizleri çok mutlu etti. Kaymakamımız Mehmet Maraşlı ve Belediye Başkanımız Lal Denizli’nin desteklerini her an yanımızda hissettik. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimizin sağladığı güvenlik sayesinde motosiklet tutkunlarımız huzurla sürüşlerini gerçekleştirdi. Bu tür uluslararası organizasyonların Çeşme’yi dünya çapında bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyoruz.”

Etkinlik, yalnızca motosiklet kültürünü değil aynı zamanda Çeşme’nin uluslararası tanıtımını da güçlendirdi. Yabancı konukların sosyal medya paylaşımları ve olumlu yorumları Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladı.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, yardımcısı Kajimura Nana, Türkiye Satış Direktörü Evren Baykara ve Bölge Müdürü Barış Anafarta’nın da katıldığı etkinlik, Goldwing Treffen tarihinde ilk kez bu seviyede üst düzey yöneticilerin yer almasıyla dikkat çekti.