TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, 6’ncı hafta maçında kendi sahasında Beykoz Anadolu’yu konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 1-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrılarak galibiyet özlemini dindiremedi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 1 puanda kaldı ve ligde dipten kurtulamadı.

Doğantez dönemi kötü başladı

Hafta içinde yeni teknik direktör Tolga Doğantez ile anlaşarak beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Bucaspor 1928, bu planını sahaya yansıtamadı.

Doğantez yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada da yenilen sarı-lacivertli ekip, üst üste 5’inci mağlubiyetini aldı.

Sezona Karaman FK beraberliğiyle başlamıştı

Bucaspor 1928, ligin ilk haftasında Karaman FK deplasmanında 3-3 berabere kalarak sezona 1 puanla başlamıştı. O günden bu yana galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, oynadığı 5 maçı da kaybederek büyük bir düşüş yaşadı.

Transfer yasağı elini kolu bağladı

Kulüp, geçmişte formasını giyen yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle transfer yapamıyor. Bu durum, takımın mevcut kadroyla mücadele etmek zorunda kalmasına ve performansının sınırlı kalmasına yol açıyor.

Yönetim, finansal sorunların çözülmesi için çalışmalar yürütse de saha içindeki tablo taraftarı hayal kırıklığına uğratıyor.

Sıradaki rakip Kepezspor

Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta deplasmanda Kepezspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, bu mücadelede kötü gidişatı sonlandırarak hem ilk galibiyetini almak hem de moral bulmak için sahaya çıkacak.