Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kullanılmayan ve çevreye zarar veren binalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçen ekipler, Yeni Mahalle Düz Sokak’ta bulunan metruk bir binada “çöp ev” temizliği yaptı.

Evin tüm odalarında uzun süredir biriken pet şişeler, kutular, poşetler, giysiler ve kâğıtlar tek tek toplanarak ortam dezenfekte edildi. İki haftadır süren çalışmalarda evden toplam 15 traktör dolusu çöp çıkarıldı.

“Hızlı ve önleyici müdahaleye devam edeceğiz”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereğince temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu tür metruk yapılar hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Turgutlu Belediyesi olarak benzer durumlarda önleyici ve hızlı müdahale anlayışımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.