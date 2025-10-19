Son Mühür- Evliya Çelebi'nin su şehri olarak nitelendirdiği Bursa'nın bile susuzluk tehlikesi yaşadığı günümüzde Anadolu'nun dört bir yanında su krizi yaşandığına dair haberler geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2025 su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

1 Ekim 2024–30 Eylül 2025 döneminde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 422,5 kilogram olurken, bu seviye uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın ise yüzde 29 altında kaldı.



Karadeniz hariç, Anadolu yağmura hasret...



Yağışlar Marmara’da ve Ege'de yüzde 34, İç Anadolu’da yüzde 35, Güneydoğu’da ise yüzde 53 azaldı. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgeleri ciddi kuraklık riskiyle öne çıkarken, Karadeniz’de düşüş sınırlı kaldı. Veriler, tarım ve su kaynakları açısından ülke genelinde belirgin bir kuraklık eğilimine işaret ediyor.

UNCDD'nin (Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi) 2023 raporuna göre, Türkiye'nin yüzde 88'i çölleşme riskiyle karşı karşıya.