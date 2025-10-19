Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni yıldan itibaren doğal gazda kademeli tarife sistemine geçmeye hazırlanıyor. Elektrikte uygulanan modele benzer şekilde, tüketim miktarına ve ilin iklim koşullarına göre farklı kademeler belirlenecek.

Yeni düzenlemeyle, yüksek gelir grubundaki ve fazla tüketim yapan haneler devlet desteğinden çıkarılacak. Soğuk iklim şartlarına sahip şehirler ise “pozitif ayrımcılık” kapsamında korunacak. Bu kapsamda İstanbul’la Erzurum aynı tarifeden yararlanamayacak.

Gelir ve tüketim odaklı sistem

Bakanlık, enerji desteklerinin adil bir yapıya kavuşması için çalışıyor. Bu yıl elektrik ve doğal gaz destekleri 600 milyar lirayı bulurken, borçlanma finansmanı da eklendiğinde toplam maliyet 850 milyar liraya ulaştı. Şu anda doğal gazda sübvansiyon oranı yüzde 60 seviyesinde. Yani 100 liralık faturanın 60 lirasını devlet karşılıyor.

Yeni modelde, her ilin kış aylarındaki ortalama doğal gaz tüketimi esas alınacak. Tüketimi ortalamanın yüzde 50’sini aşan haneler, destek kapsamından çıkarılacak.

İllere göre doğal gaz ortalamaları (m³)

Marmara: 155

Ege ve İç Anadolu: 180

Karadeniz: 175

Güneydoğu Anadolu: 195

Doğu Anadolu: 235

Örneğin; Ankara’da aylık ortalama 180 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınırken, bu miktarın yüzde 50 fazlasını (yaklaşık 270 m³) aşanlar sübvansiyon dışı kalacak. İstanbul’da bu sınır 230 m³, Erzurum’da ise 345 m³ olarak hesaplanıyor.

Yüzde 84 etkilenmeyecek

Düzenlemeden hanelerin yüzde 84’ünün etkilenmeyeceği belirtiliyor. Toplam tüketimin yarısını oluşturan yüzde 16’lık kesim, yüksek gelir grubuna dahil edilerek gazın gerçek maliyetiyle karşı karşıya kalacak.

Yeni uygulamada, hatalı sınıflandırma durumunda ihtiyaç sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak düzeltme talebinde bulunabilecek. Vatandaşlar, faturaları üzerinde aylık tüketimlerini metreküp cinsinden görebilecek.

Enerji Bakanlığı yetkilileri, sistemin “hem sosyal adalet hem de enerji verimliliği” hedefleriyle hayata geçirileceğini belirtiyor.