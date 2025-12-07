Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve hakkında toplam 22 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi başarılı bir operasyonla adalete teslim etti. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, hükümlünün Aydın il sınırlarında saklandığı tespit edildi.

Çok sayıda suçtan aranıyordu: Denizli'den firar etmişti

Yakalanan R.K. isimli şahsın, birden fazla ağır suçtan sabıkası bulunuyordu. Hükümlünün geçmiş suç kayıtları arasında zehirli madde ticareti yapma, infaz kurumuna yasak eşya sokma ve büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı gibi ciddi eylemler yer alıyordu. Toplamda 22 ayrı suç kaydı bulunan R.K., kısa bir süre önce Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmişti.

Umurlu Mahallesi'nde kıskaç operasyonuyla yakalandı

Emniyet birimleri, istihbari çalışmalar neticesinde firari R.K.'nın Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde gizlendiği adresi kesin olarak belirledi. Sabahın erken saatlerinde, belirlenen adrese yönelik hızlı ve planlı bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin çevrede aldığı güvenlik önlemleri sayesinde R.K. kıskıvrak yakalanarak kaçma girişimi engellendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki prosedürlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi

Mahkemeye çıkarılan R.K., hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası ve firar durumu göz önüne alınarak tutuklanma kararıyla karşılaştı. Adli mercilerce tutuklanan R.K., infaz süresini tamamlamak üzere yeniden ceza infaz kurumuna gönderildi. Aydın Emniyetinin bu başarılı operasyonu, aranan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılığını bir kez daha gösterdi.