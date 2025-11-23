Son Mühür - İngiltere’de kiralık konut piyasasında uzun süredir gündemde olan ayrımcılık uygulamalarına karşı önemli bir adım atıldı. Çocuklu aileleri ve sosyal yardım alan kişileri dışlayan ev sahipleri, artık ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yüklü para cezası

Ülkede kabul edilen "Renters' Rights Act 2025" yasası, kiralık konut düzeninde köklü değişiklikler öngören maddeler içeriyor. Yasaya göre, sosyal yardım alan bir kiracıyı veya çocuklu bir aileyi sadece bu gerekçeyle geri çevirmek artık cezai yaptırım gerektiren bir ihlal sayılacak. Ayrıca, kiracının evi görmesini engellemek de ayrımcılık kapsamında değerlendirilecek.

5 yıl içinde tekrarlanırsa...

Düzenleme, ayrımcılık yaptığı tespit edilen ev sahiplerine belediyeler tarafından 7 bin pounda kadar para cezası verilmesini öngörüyor. İhlal düzeltilmezse, her 28 günde bir ek 7 bin pound daha uygulanabilecek. Ayrıca yasa, 5 yıl içinde tekrarlanan benzer ihlallerde cezaların 14 bin pounda kadar çıkmasına da imkan tanıyor.

Yetkililer ne diyor?

Hükümet, bu düzenlemenin yıllardır çözülemeyen bir soruna müdahale olduğunu vurgularken, geçen yıl yapılan bir konut araştırması da durumu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre ev sahiplerinin yüzde 38’i sosyal yardım alan kişilere, yüzde 13’ü ise çocuklu ailelere ev kiralamak istemediğini ifade etti. Ev sahiplerinin büyük bir kısmı, bu grupların kirayı ödeyememe olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Belediyelere şikayet edilebilicek "Renters' Rights Act 2025" kapsamında bir diğer önemli adım da atılıyor. Yasa, Mayıs ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte ‘sebepsiz tahliye’ uygulamasını sona erdirecek. Yeni sisteme göre, kiracılar ayrımcılığa uğradıklarında belediyelere resmi şikâyette bulunabilecek. Ev sahipleri ise yalnızca kiracının kira ödemeyeceğine dair kanıt gösterdiklerinde başvuruları reddedebilecek.