Son Mühür - İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni süreçte Cuma günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süredir DEVA Partisi’nin talep ettiği İmralı’da teröristbaşı Öcalan’la görüşme önerisine Bahçeli salı günü yanıt vererek, “Gerekirse ben giderim” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamasının ardından gözler TBMM’ye çevrildi. CHP, İmralı ziyaretini reddederken, MHP, AK Parti ve DEVA Partisi onay verdi. Ziyaretin tarihi henüz belli olmadı.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı’na seslendi. Karara ilişkin olarak, “Her partinin kendi payına düşen riski göğüslediği gösteriyor” diyen Tayyar, şunları ifade etti:

"Terörsüz Türkiye projesine çok ciddi destek var. İşe Öcalan bulaştıkça, hele baş aktör haline geldikçe destek hızla azalıyor. Çelişki gibi gözükebilir ama toplumsal duyarlılık, bu ince çizgide dengeleniyor. Siyasi başarı da bu dengeye bağlı gibi gözüküyor. Aksi halde sürecin sorumluları, çok ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalabilir.''

''Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir''

''İmralı’ya ziyaret kararı, artık bu eşiğin de aşıldığını, her partinin kendi payına düşen riski göğüslediğini gösteriyor. Bu risk haritası, siyasi yelpazeyi de derinden etkiliyor. Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir. Zira, klasik tabirle kartların yeniden dağıtıldığını görüyoruz. Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık."