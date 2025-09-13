İstanbul Arnavutköy’de bir okul önünde iki veli arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada, velilerden biri diğerini yumruklayarak yere düşürdü. Saldırı anı ise çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yüzüne Defalarca Yumruk Attı

Olay, Haraççı Mahallesi Sema Sokak’ta, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarını okuldan almaya gelen iki veli arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflardan biri tartışmayı sonlandırarak yoluna devam ederken, diğer veli saldırganlaştı. Kaçan veliyi yakalayan saldırgan, şahsı yere düşürerek yüzüne defalarca yumruk attı.

Çevredeki Çocukların Gözü Önünde Saldırdı

Saldırı sırasında olay yerinde okuldan çıkan çok sayıda çocuğun bulunması dikkat çekti. Şüpheli, çevredeki bir kadının araya girmesiyle saldırısını kısa süreliğine durdursa da tekrar dönerek yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Yaralı veli, çevredekilerin yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralanan şahsın ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.