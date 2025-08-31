Okula yeni başlayan çocuklarda adaptasyon süreci hem öğrenciler hem de veliler için zorlu olabiliyor. Uzmanlar, çocukların okul kaygısının en önemli sebeplerinden birinin “bilinmezlik” olduğuna dikkat çekerek, ebeveynlerin sürece olumlu yaklaşmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Çocukların okul korkusu bilinmezlikten kaynaklanıyor

Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Kübra Adam, birinci sınıfa başlamanın çocukların hayatındaki en önemli geçişlerden biri olduğunu söyledi. Adam, “Çocuklar ilk kez yeni bir ortama giriyor. Sınıfı, öğretmeni, arkadaşları olacak. Bu bilinmezlik, adaptasyon sürecini zorlaştırıyor. Hem veliler hem çocuklar bu süreçten etkileniyor” dedi.

Oyun yöntemiyle uyum süreci kolaylaşabilir

Psikolog Adam, ailelerin çocuklarını okula hazırlarken oyun yöntemini kullanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğa okulda neler yapılacağını, hangi etkinliklerin olduğunu küçük oyunlarla anlatmak faydalı olur. Okulun sosyal bir ortam olduğunu, yeni bilgiler öğreneceğini ve öğrendiklerini ailesiyle paylaşabileceğini bilirse çocuk okula daha sıcak bakar.”

Ebeveynlerin kaygısı çocuğa yansıyor

Uzmanlar, velilerin kaygılı davranışlarının çocuklarda da tedirginliğe yol açtığını vurguluyor. Psikolog Adam, “Anne babanın kapıda beklerken tedirginliğini yansıtması çocuğun kaygısını artırır. Önce ebeveyn kendi duygularını düzenlemeli, ardından çocuğa güven vermelidir. ‘Okulda keyifli vakit geçireceksin, eve mutlu döneceksin’ gibi telkinlerle çocuk sürece daha kolay uyum sağlar” diye konuştu.