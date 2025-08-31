Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu özel dostlukla tanınan Yaren leylek, bu yıl beklenenden erken bir tarihte göç yolculuğuna başladı. Her yıl ilkbaharda yuvasına dönen ve Adem Amca'yla buluşan Yaren'in, eylül ayını beklemeden bölgeden ayrılması doğaseverleri şaşırttı ve üzdü.

Yaban hayatı fotoğrafçısı duyurdu: "Yolları açık olsun"

Yaren leyleğin beklenmedik gidişini yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüydeş, "Mart ayında gelişini büyük bir heyecanla beklediğimiz Yaren'imiz, dünden beri ortalıkta yok. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca, belki döner umuduyla dünden beri beklemiş ancak bugün de görünmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı. Bu haber, Yaren leyleğin hikayesini takip eden herkesi hüzne boğdu.

Yeni sezonda dönmesi bekleniyor

Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin hikayesi, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanından doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor. Her yıl ilkbaharda Karacabey'deki yuvasına geri dönerek Adem Amca ile yeniden buluşan Yaren'in bu erken ayrılışı, onun göç yolculuğuna dair endişeleri de beraberinde getirdi. Ancak doğaseverlerin umudu, Yaren'in önümüzdeki ilkbaharda yine yuvasına dönerek bu özel dostluğu sürdürmesi yönünde.