Son Mühür- Koro Şefi Sedef Demirbaş yönetimindeki programda solo ve koro olarak seslendirilen eserler davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Farklı müzik türlerinden seçilen parçalar, salonu dolduran katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Protokolden teşekkür ve çiçek takdimi

Konserin sonunda Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Koro Şefi Sedef Demirbaş ve Sanat Yönetmeni Ufuk Demirbaş’a çiçek takdim etti. Kaymakam Sarı, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm koro üyelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

“Başöğretmen Atatürk’ü minnetle anıyoruz”

Kaymakam Sarı konuşmasında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenleri ve ebediyete irtihal eden eğitimcileri rahmetle andıklarını belirtti. Hayatta olan tüm öğretmenlere ise sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Program hatıra fotoğrafıyla sona erdi

Gecenin sonunda koro üyeleri, protokol ve davetliler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek programı noktaladı.