Uzman, beslenmeyi eğlenceli ve doğru hale getirmenin, bu problemin aşılmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Sunum Şekli Çocukların İştahını Açabilir

Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuklara yiyecekleri farklı ve eğlenceli şekillerde sunmanın iştahlarını artırabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu: "Gülen yüzlü tabaklar, sebzelerle yapılmış figürler, çiçek şeklindeki yumurtalar gibi farklı sunumlarla çocuğun tabağına ilgisini çekebilirsiniz. Masallar eşliğinde yapılacak keyifli sohbetlerle beslenmenin önemini anlatabilirsiniz."

Yemek Saati Birlikte Geçirilen Kaliteli Zaman Olmalı

Ailece yenen yemeklerin çocuklar için bir rutin oluşturduğunu ifade eden Ciğerli, yemek zamanlarının sadece beslenme değil, aynı zamanda birlikte geçirilen kaliteli bir zamana dönüşmesi gerektiğini söyledi. Sofrada tüm ailenin bir arada olmasının, çocuğun yemek alışkanlıklarını olumlu etkilediğini vurguladı.

Porsiyon ve Sıvı Tüketimine Dikkat

Diyetisyen Veysel Ciğerli, yemekten önce ve yemek sırasında fazla sıvı tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti. Midenin sıvıyla dolmasının doygunluk hissi yaratacağını ve bu durumun besin tüketimini azaltabileceğini dile getirdi. Ayrıca, çocuklara fazla büyük porsiyonlar sunmaktan kaçınılmasını tavsiye etti. Ciğerli, "Çocuğun yemek hazırlığına dahil edilmesi de iştah üzerinde olumlu etki yaratır. Malzeme seçiminden hazırlık sürecine kadar çocuğu işin içine katmak hem yemekle bağ kurmasını sağlar hem de ilgisini artırır" şeklinde konuştu.

Ekran Karşısında Yemekten Kaçının

Yemek sırasında çocukların ekran başında olmaması gerektiğinin altını çizen Ciğerli, "Sadece yemek yesin diye çocuğun karşısına çizgi film açmak, onun ne yediğinin farkına varmasını engeller. Bu da sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmasını zorlaştırır" dedi. Her çocuğun yeme alışkanlığının farklı olduğunu hatırlatan uzman, "Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Onun kendi beslenme yolculuğuna saygı gösterin. Sevmediği bir yiyeceği hemen zorlamayın, zaman zaman sofrada görmesini sağlayarak aşinalık kazandırabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.