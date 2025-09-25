Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’daki bir hudut karakolunda askerlerin köy yolundaki çocuklara su verdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık kaynakları, olayın çocuklara su verilmesiyle ilgisi bulunmadığını, aksine disiplin ihlali ve askeri suç kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

MSB’den yapılan açıklamada, “Kamuoyunu yanlış yönlendirme amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur” ifadelerine yer verildi.

Olayın gerçek boyutu

Bakanlık, söz konusu iddiaların aksine, olayın çocuklara su verilmesiyle ilgili olmadığını vurguladı. Açıklamada, “Olay, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir” denildi.

MSB, TSK personelinin insani değerleri öncelikli tutan bir anlayışla görev yaptığını ve bu anlayışın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin köklü milli ve mesleki değerlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Resmi açıklamalara güven çağrısı

Bakanlık, TSK’ya yönelik asılsız ve çarpıtılmış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, kamuoyunun yalnızca resmî açıklamalara dayanarak bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Haftalık MSB bilgilendirme toplantısı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla, ilk yerli fırkateyn TCG İstanbul’da düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Terörle mücadele

Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda bir PKK’lı teröristin teslim olduğunu, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin kullanılamaz hâle getirildiğini açıkladı. Suriye’de Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde tespit edilen tünellerin toplam uzunluğunun 622 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 312 kişi yakalanırken, 833 kişi hududu geçemeden engellendi. Bu yılın başından itibaren yakalanan kişi sayısı 6 bin 989’a, engellenenlerin sayısı ise 51 bin 141’e ulaştı. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bölgesel gelişmeler ve uluslararası ilişkiler

MSB, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının insani trajediyi derinleştirdiğini belirterek, bazı ülkelerin Filistin’i tanıma kararını olumlu karşıladığını ve bu sürecin iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ettiklerini bildirdi.

Suriye’deki son gelişmelere değinen Bakanlık, SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 mutabakatına uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu aktardı. Türkiye’nin Suriye hükümeti ile terörle mücadele ve bölgesel güvenlik iş birliğini sürdüreceği vurgulandı.

Suriye komutanlarının Ankara ziyaretleri

Suriye Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları’nın Ankara ziyaretleriyle, savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandığı ifade edildi. Ağustos ayında imzalanan Mutabakat Muhtırası kapsamında eğitim ve ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Akdeniz’de Mısır ile tatbikat

MSB kaynakları, Türkiye-Mısır “Dostluk Denizi Tatbikatı”nın bölgesel istikrar ve barışın güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu çalışmalarda üçüncü bir ülkeyi hedef almadığı ve Akdeniz’in barış denizi haline gelmesi için iş birliği yürüttüğü ifade edildi.