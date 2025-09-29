Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların kış aylarında da aktif ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz kış spor kurslarını hayata geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2013-2019 doğumlu çocuklara yönelik ücretsiz kış spor kurslarını başlatıyor. Tenis, satranç, voleybol, masa tenisi, taekwondo, atletizm ve hemsball branşlarında düzenlenecek kurslar, 6 Ekim 2025’te başlayacak.

Sporla birlikte sosyal gelişim de hedefleniyor

Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda gerçekleşecek kurslarla çocukların yalnızca spor yapmaları değil, aynı zamanda disiplin, dostluk ve takım ruhu gibi değerleri de kazanması amaçlanıyor. Kursların, çocukların enerjilerini doğru şekilde kullanarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

“Spor her dönemde hayatın bir parçası”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların her mevsimde spor yapmasının önemine dikkat çekti. Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için spor yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklarımızın kış aylarında da spordan kopmaması, sağlıklı bir gelişim için çok önemlidir. Bu kurslarla onların hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlenmesini, özgüvenlerinin artmasını hedefliyoruz. Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha umutla bakacağına inanıyoruz.”