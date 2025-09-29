Aydın-Muğla karayolu üzerinde gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olayda, aracın şoförü ile birlikte beş kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza, karayolu trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu.

Milas-Bodrum hattında korkutan kaza

Kaza, saat 01.30 sularında, Aydın-Muğla güzergahında gerçekleşti. Milas-Bodrum Havalimanı'ndan aldığı yolcuları Menteşe istikametine taşıyan ve İskender Aslan yönetimindeki 48 APN 258 plakalı belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolsüz kalan araç, yol kenarında devrildikten sonra sürüklenerek durabildi.

Olay yerine hızla intikal

Kazanın hemen ardından, çevrede bulunan vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alınan bildirim üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedelere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Otobüs şoförü İskender Aslan ve otobüste bulunan dört yolcu olmak üzere toplam beş yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini kesinleştirmek amacıyla olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Otobüsün devrilmesine yol açan faktörler üzerinde duruluyor. Aşırı hız, dikkatsizlik veya teknik bir arıza ihtimalleri titizlikle değerlendiriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı ve otobüsün teknik incelemesinin yapılacağı öğrenildi.