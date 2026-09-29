Son Mühür- Bayraklı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerindeki 28 parkı yenileme ve revizyon programına aldı. Çalışmalar kapsamında oyun grupları, kauçuk zeminler, yürüyüş yolları ve kullanım alanları düzenlenerek parkların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

28 parkta yenileme çalışması başlıyor

Belediye daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi için yeni bir çalışma başlatıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında farklı mahallelerde bulunan 28 parkta bakım, yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar yenilenecek

Çalışmaların yapılacağı alanlarda öncelikle mevcut ihtiyaçlar değerlendirilecek. Çocuk oyun gruplarının yenilenmesinin yanı sıra parklardaki kauçuk zeminler, yürüyüş yolları ve diğer kullanım alanlarında da düzenlemeler yapılacak. Böylece hem çocukların hem de mahalle sakinlerinin parkları daha rahat kullanabilmesi hedefleniyor.

Yenileme yapılacak 28 park!

Revizyon programına alınan parklar arasında ilçenin farklı mahallelerinde bulunan çocuk ve mahalle parklarının yanı sıra çeşitli yeşil alanlar da bulunuyor.

Çalışma yapılacak noktalar arasında 265 Sokak Parkı, Fuat Edip Baksı Mahallesi Cüneyt Süvarioğulları Sokak Parkı, Org. Nafiz Gürman 7171 Sokak Parkı ve 7243/1 Sokak Parkı (Emek Parkı) yer alıyor.

Uğur Sarıkaya Parkı (Tespo yanı), 226 Sokak Parkı, 574/5 Sokak Parkı, 275/11 Sokak Fatih Camii yanında bulunan park, Ahmet Taner Kışlalı Parkı, 269/14 Sokak Parkı ve Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Parkı da yenileme yapılacak alanlar arasında bulunuyor.

Program kapsamında ayrıca Şehit Bekir Hacı İsmailoğulları Parkı, 1643/7-1643/11 Sokak Parkı, M. Kemal Atatürk Spor Salonu yanında bulunan park, Refik Şevket İnce Mahallesi Koru Park Evleri önü, Soğukkuyu 0-6 Yaş Çocuk Evi bahçesi ve Çocuk Esirgeme alanı ile Soğukkuyu Barış Parkı’nda da düzenlemeler yapılacak.

Çınar Parkı, Yardım Sevenler Parkı, 7398 Sokak Parkı, 7360/1 Sokak Parkı, 7311 Sokak Parkı, Metin Göktepe Parkı, Muammer Aksoy Parkı, Şehit Ahmet Akbay Parkı, Gündüz Ökçün Parkı, Yunus Emre Parkı ve Şehit Ümit Özerli Parkı da çalışma programında yer alan diğer parklar olacak.

“Parklar sadece çocukların oyun alanı değil”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, parkların yalnızca çocukların oyun oynadığı yerler olmadığını, aynı zamanda mahalle sakinlerinin dinlendiği ve bir araya geldiği ortak alanlar olduğunu söyledi.

Parkların vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Önal, 28 parkta yapılacak çalışmalarla oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar birçok bölümün yenileneceğini belirtti.

Önal, “Bayraklı’nın her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt veren, güvenli, düzenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızı da bu anlayışla ele alıyoruz. 28 parkımızda gerçekleştireceğimiz revizyonlarla çocuklarımızın daha güvenli ve keyifli alanlarda oynayabilmesini, komşularımızın ise yeşil alanlardan daha rahat yararlanabilmesini hedefliyoruz. Oyun gruplarından kauçuk zeminlere, yürüyüş yollarından diğer kullanım alanlarına kadar ihtiyaç duyulan noktalarda yenilemeler yapacağız. Bayraklı’nın mahallelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sadece görüntü değişmeyecek

Bayraklı Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmaların yalnızca görsel bir yenilemeyle sınırlı kalmayacağı, parkların kullanım açısından da daha işlevsel hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yapılacak düzenlemelerle çocuk oyun alanlarının daha güvenli hale getirilmesi, vatandaşların dinlenme ve yürüyüş gibi günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 28 parkın mahalle sakinleri için daha düzenli ve kullanışlı ortak yaşam alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.