Son Mühür- CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, belediyenin personel yükünü azaltacak toplu işten çıkartma hamlesi için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Bir kaç ay öncesinden başlayan çalışmaların, Yeni Parti Tire ilçe kongresi sonrası gündeme yeniden taşınması,

''Hayati Okuroğlu'nun kongrede desteklediği Gürol Soyuer 4 oyla seçimi kazandığı için mi toplu işten çıkartma yapılıyor?'' sorularını beraberinde getirmişti.

Yeni Parti Tire ilçe kongresinde kurucu ilçe başkanı Gürol Soyuer 430, rakibi Ersin Güngör ise 434 oy almıştı.



Kongre sürecine dahil olmadım...



Tire Belediyesi'nde toplu işten çıkartmalarla ilgili Son Mühür'e konuşan Başkan Hayati Okuroğlu,

''Yeni Parti kongre sürecinde dahil olmadım. Biz hizmetlere odaklanmış durumdayız. Siyasi tartışmalar şu an en son düşündüğüm konular.

Ben bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet veriyorum.

Benim, A partisi ya da B partisi diye bir gündemim yok. O yüzden Yeni Parti Tire kongresiyle ilgili çalışma yürüttüğüm ya da bir aday lehine çalışma yaptığım iddiaları doğru değil.

İşten çıkartılma kararının Yeni Parti kongresiyle en ufak bağlantısı yok'' vurgusunda bulundu.



Sayıştay denetimi sonrası..



''Tire Belediyesi olarak bundan bir süre önce Sayıştay'a başvurmuştuk, gelip inceleme yaptılar ve yasalar gereği personel maaşının toplamda belediye bütçesinin yüzde 40'ını geçilemeyeceği yönünde uyarıda bulundular'' hatırlatmasında bulunan Okuroğlu,

''Biz de mecburen işten çıkarma yoluna başvuruyoruz.

Görevini hakkıyla yerine getirmeyen, EYT hakkı gelen ve ücretsiz izinde olanlara öncelik vererek işten çıkartma listesini hazırladık.

Biz belediye olarak zaten sendikayla anlaşma imzalamışız. Ben kendi kafama göre personel çıkartamam'' hatırlatmasında bulundu.



Kaç personel etkilenecek?



Yaklaşık 40 personelin işten çıkarılması bekleniyor.

Tire Belediyesi'nde görev yapan 240 civarındaki personelden, büyük kısmı bankamatik olan ve verimsiz çalışan 38-40 civarında personeli işten çıkarılması bekleniyor.

