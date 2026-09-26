SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul’da gerçekleştirilen 'Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan ve HSK Genel Kurulu gündemine taşınan yeni modelin ayrıntılarını duyurdu. Yeni model doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile asliye ceza merkezlerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, yürütülen soruşturma dosyalarından belirli oranlarda iş üstlenecek.

Uygulamanın Öne Çıkan Hedefler

Yeni uygulama modeli ile birlikte soruşturma bürolarında görev yapan savcıların üzerindeki dosya baskısı azaltılacak. Yılların birikimine sahip başsavcı vekillerinin mesleki deneyimi, soruşturmaların niteliğini ve tamamlanma hızını artıracak. Soruşturma aşamasındaki birikmelerin önüne geçilerek dosyaların iddianameye veya karara dönüşme süresi kısalacak.

Geciken Dosyalara Terfi Puanı Desteği

Soruşturma yükünü hafifletme hamlesinin yanı sıra, mahkemelerde biriken karmaşık ve hacimli dosyaların çözümü için de yeni bir teşvik mekanizması getiriliyor. Bakan Gürlek, uzun süredir karar bekleyen dosyaları sonuçlandıran hâkimlerin terfi sisteminde ödüllendirileceğini belirtti. Yapılacak düzenlemeyle, gecikmiş ve zorlu dosyaları karara bağlayan hâkimlerin terfi değerlendirmelerindeki iş yüzdesine ilave puan eklenecek. Yargı teşkilatına tam destek mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, idari veya teknik her türlü engelde Bakanlık ve HSK olarak yargı mensuplarının yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

