Beste Temel / Son Mühür - Bayraklı Sevgi Yolu, Bayraklı Sahil ve 100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar dolu dolu bir programla buluştu. Şenlik alanlarında kurulan stantlarda canlı karikatür çizimleri yapılırken, açılan karikatür sergileri de minik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar, usta karikatüristlerin çizimlerini yakından inceleyerek karikatür sanatını tanıma fırsatı yakaladı.

Sanat, oyun ve gösteriler bir arada sunuldu

Üç gün süren organizasyon boyunca çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren pek çok aktiviteye yer verildi. Yüz boyama stantları, jonglör performansları, masa oyunları, şişme oyuncaklar ve tuval boyama etkinlikleri miniklerden yoğun ilgi gördü. Maskotların da eşlik ettiği renkli programda çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini önemsediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın yüzünü güldüren, hayal dünyalarını geliştiren ve onları sanatla buluşturan etkinlikleri çok değerli buluyoruz. Karikatür ve Çocuk Şenliği ile üç gün boyunca çocuklarımızı mizahın, sanatın ve eğlencenin renkli dünyasında buluşturduk. Canlı karikatür çizimlerinden yüz boyamaya, jonglör gösterilerinden masa oyunlarına ve tuval boyama etkinliklerine kadar birçok aktiviteyle keyifli vakit geçirmelerini sağladık. Bayraklı Belediyesi olarak çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebildiği, üretebildiği ve mutlu zaman geçirebildiği etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz."