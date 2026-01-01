Son Mühür- Son üç yılda sergilediği performansın aksine 2025 Bitcoin için beklentilerin çok uzağında kaldığı bir tabloya sahne oldu.

Makroekonomik baskılar ve azalan ivme, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'i olumsuz etkiledi ve Bitcoin, 2022'den bu yana ilk yıllık kaybını açıkladı.

Bu yıl yeni bir rekor seviyeye ulaşmasına rağmen, Bitcoin Ekim ayından bu yana toparlanmakta zorlanıyor ve geçen ay 2021 ortalarından bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Şimdi ise, önceki iki yılda yıllık kazançlar elde ettikten sonra, yılı yüzde 6'dan fazla düşüşle kapatmak zorunda kaldı.



Ekim'de tarihi rekor gelmişti...



Kripto para dostu olarak bilinen Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesinin ardından yılın başlarında yükselişe geçen kripto paralar, Nisan ayında Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarıyla birlikte hisse senetleriyle birlikte sert düşüş yaşamıştı.



Bir sonraki adımda hızla toparlanan Bitcoin, Ekim ayı başlarında 126.000 doların üzerinde tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Ancak 10 Ekim'de Trump'ın Çin ithalatına yeni bir gümrük vergisi sinyali vermesinin ardından düşüşe geçen Bitcoin hızlı bir geri çekilmeyle 85.000-90.000 bin bandı arasında tutunmayı başardı.

Bu durum, kripto para piyasasındaki kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolardan fazla tasfiye işlemine yol açarak kripto para tarihindeki en büyük tasfiye oldu.

1 Ocak 2025'de 93.845 dolardan işlem gören Bitcoin 1 Ocak 2026'da 87.474 dolardan alıcı buluyor.