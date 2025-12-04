İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan soruşturma kapsamında yürütülen yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklananlar arasında yer alan 21 kişiden 19’u, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan inceleme sonucunda tahliye edildi.

Tahliye kararı verilenlerin iddianamede yer almaması dikkat çekerken, mükerrer ifadeler, suç vasfı ve mevcut delil durumu tutuklamanın devamı için yeterli bulunmadı.

Soruşturmanın geçmişi: 105 gözaltı, 402 sanık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2024’te başlattığı soruşturma kapsamında 11 Kasım’a kadar yapılan operasyonlarla 105 kişiyi gözaltına almıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede 402 kişi sanık olarak yer aldı. Bu listede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, tensip zaptının düzenlenmesinin ardından yargılama sürecinin başlayacağı belirtildi.

İddianamede yer almayan 21 tutuklu için inceleme yapıldı

Soruşturmanın ana dosyasında yer alan bazı isimlerin henüz iddianamede bulunmadığı ortaya çıktı.

Bu kapsamda tutuklu bulunan 21 kişi için yeniden değerlendirme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye edilenler arasında yer almayan Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın ise tutukluluk hâlinin devamına hükmedildi.

Hakimlik gerekçesi: “Tutukluluk bu aşamada ölçülü değil”

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, tahliyeye ilişkin şu gerekçeler yer aldı:

Şüphelilerin ifade ve savunmaları,

Suçun vasfı ve isnat edilen fiillerin mevcut delillerle değerlendirilmesi,

Tutuklulukta geçirilen süre,

Delillerin büyük ölçüde toplanmış olması,

Mevcut delil durumunun tutuklamanın devamını gerektirmemesi.

Bu gerekçelerle, 19 kişinin tutuklu kalmasının “ölçülü ve orantılı olmayacağı” değerlendirildi.

Tahliye edilenlere adli kontrol: Yurtdışı çıkış yasağı

Hakimlik, tahliye edilen kişiler için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, 19 isim hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Tutuklu bulunan başka suçları yoksa derhal serbest bırakılmaları gerektiği vurgulandı.

Tutukluluğu süren iki isim: Cebeci ve Kırat

Recep Cebeci ve Zekai Kırat hakkında ise mevcut şüphe durumu, delil güvenliği ve kaçma riski gibi nedenlerle tutukluluğun devam etmesine hükmedildi. Hakimlik, adli kontrolün yeterli görülmediğini belirtti.