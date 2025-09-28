Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Bakan Kurum: "Gelişmeleri Takip Ediyoruz"

Bakan Kurum, depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Simav merkezli deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte..."

Ekipler Hasar Tespiti İçin Sevk Edildi

Bakan Kurum, depremin hemen ardından atılan adımları da kamuoyuyla paylaştı. İl Müdürlüğü ekiplerinin, olası ihbarlar neticesinde hızla harekete geçerek hasar tespit incelemelerini yapacağını bildiren Kurum, "Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" dilekleriyle sözlerini tamamladı. Ekipler, bölgedeki saha çalışmalarına devam ediyor.