Son Mühür- Asal Araştırma’nın Eylül 2025 tarihli anketine göre, vatandaşlar 2026 yılı için asgari ücretin 30 bin TL ve üzerinde olmasını talep ediyor. Artan yaşam maliyetleri, kira, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, halkın maaş beklentilerini şekillendiren başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Yüksek zam talepleri ön planda

Araştırma, 12–18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara “2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar, toplumun büyük bölümünün mevcut ücret seviyesinden çok daha yüksek bir artış beklediğini ortaya koydu.

Ankette dikkat çeken rakamlar

26.000 TL: %14,5

28.000 TL: %22,6

30.000 TL: %25,8

32.000 TL: %13,1

32.000 TL’den fazla: %24,0

Toplamda, katılımcıların yaklaşık %63’ü asgari ücretin 30 bin TL ve üzerinde olması gerektiğini belirtti. Bu sonuç, halkın ekonomik koşullara bağlı olarak güçlü bir zam talebinde bulunduğunu gösteriyor.

Artan yaşam giderleri beklentileri etkiliyor

Araştırma, özellikle son dönemde temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarının, vatandaşın asgari ücret beklentilerini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Kira, enerji ve gıda giderlerindeki yükseliş, halkın maaş artışında yüksek oranlı bir talep içinde olmasının temel nedenleri arasında.