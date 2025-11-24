Son Mühür/ Osman Günden - 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergi düzenlemesinin esnafı zor durumda bırakacağını ifade eden Altındağ Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı Tayfun Çıracı, uygulamanın ülke genelinde yeterli hazırlık yapılmadan gündeme geldiğini söyledi. Çıracı, “Bu haliyle yürürlüğe girerse Türkiye genelinde on binlerce esnaf kepenk kapatır” dedi.

Yeni düzenleme kapsamında basit usulde vergilendirilen birçok meslek grubunun 2026 yılı başından itibaren gerçek usule geçeceğini hatırlatan Çıracı, özellikle nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde bu uygulamanın zorunlu hale geleceğini vurguladı. İzmir’de Karaburun, Kınık ve Beydağ dışındaki tüm ilçelerin kapsam dahilinde olduğunu belirten Çıracı, Altındağ esnafının da bu geçişten doğrudan etkileneceğini söyledi.

“Esnafın sırtına ağır bir yük binmiş olacak”

Yeni vergi sistemiyle birlikte esnafın çok daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağını ifade eden Çıracı, şunları kaydetti:

“Altındağ ticari sirkülasyonu güçlü bir ilçe değil. Esnaf kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Kira, akaryakıt, elektrik, girdi maliyetleri zaten ağır. Buna bir de damga vergisi, geçici vergi, muhasebe ücreti, muhtasar ve stopaj eklendiğinde aylık 5 bin liraya varan ek bir yük ortaya çıkacak. Küçük esnaf bu yükü taşıyamaz.”

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile görüştüklerini söyleyen Çıracı, esnafın kaygılarını ve çözüm önerilerini rapor halinde ilettiklerini, İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın da düzenlemenin yaratacağı sakıncaları her platformda dile getirdiğini belirtti.

“Geçiş süreci zorunludur”

Çıracı, düzenlemenin bu haliyle uygulanması halinde hem esnafın hem de devletin zarar göreceğini ifade etti:

“Esnaf biterse devlete vergi de ödeyemez. Bu durum gelir kaybına yol açar. Yeni düzenleme için mutlaka bir geçiş süreci tanınmalı.”

Çıracı’dan çözüm önerileri

Tayfun Çıracı, düzenlemenin daha sağlıklı uygulanabilmesi için şu önerileri sıraladı:

– Esnafın hazırlanabilmesi için düzenleme en az bir yıl ertelenmeli.

– Bu süreçte TESK ve Bakanlık yetkilileri birlikte çalışarak kriterleri yeniden değerlendirmeli.

– Nüfus, sosyoekonomik koşullar ve meslek grupları dikkate alınarak hadler yeniden belirlenmeli.

– Düzenleme mağduriyet oluşturmadan, kademeli bir şekilde hayata geçirilmeli.

Çıracı, “Bu şekilde hem esnaf nefes alır hem de devlet uzun vadede daha fazla gelir elde eder. Düzenleme bu haliyle uygulanırsa küçük esnaf ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.