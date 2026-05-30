Mersin’de zincirleme kaza can aldı. Mersin’in mut ilçesinde bir cip bir otomobil ve bir TIR zincirleme kaza yaptı. Olayda, bir vatandaş hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mut-Silifke D-725 karayolunda yaşandı. Silifke yönünde ilerleyen M.A.G yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Burak Yaylamaz’ın kullandığı cip ve M.Y.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazayı gören çevredekiler, kazayı anında ihbar etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık personeli, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Cip’in sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler anında müdahaleye başladı. İlk tespitlere göre sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde aracında sıkışan cip sürücüsü Burak Yaylamaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada cipte bulunan aileden A.Y., M.Y., A.Y., ile otomobil ve TIR sürücüsü yaralandığı açıklandı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yararlılar Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşamını yitiren cip sürücüsü Burak Yaylamaz’ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Burak Yaylamaz’ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.