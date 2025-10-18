Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen İYİ Parti 4. Olağan İlçe Kongresi, gergin anlara sahne oldu. Tarsus Şehir Kulübü’nde gerçekleştirilen kongrede mevcut ilçe başkanı Gazi Elgün ve Özgür Türker yarışırken, konuşmaların ardından salon bir anda karıştı.

SÖZ VERİLMEYİNCE GERGİNLİK TIRMANDI

Geçmiş dönem ilçe başkanı Danyal Mercan, kürsüden konuşmak için söz istedi ancak kendisine izin verilmedi. Bunun üzerine Mercan, mikrofonu almak istedi ancak uzaklaştırılınca kürsüye yönelerek eliyle vurup tepkisini gösterdi.

KÜRSÜ DEVRİLDİ, ARBEDE YAŞANDI

Bu esnada bir başka partili kürsüyü devirdi ve kısa süreli arbede yaşandı. Salonda tansiyon yükselirken, partililer araya girerek kavgayı önlemeye çalıştı.

KONGRE ARANIN ARDINDAN DEVAM ETTİ

Yaşanan gerginliğin ardından kongreye kısa bir ara verildi. Gerginlik yatıştıktan sonra seçim süreci yeniden başladı ve kongre tamamlandı.

Olayın ardından partililer arasında uzlaşma çağrıları yapılırken, yaşanan anlar kongreye damgasını vurdu.