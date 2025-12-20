CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketi Mersin’de sevenleri tarafından davul-zurna eşliğinde karşılandı. Karşılama sırasında binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Çakır, açıklamalarında hem istifasının gerekçelerini hem de siyasi yol haritasını paylaştı.

“Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun”

Çakır, şahsına yönelik ortaya atılan asılsız iddialara tepki göstererek, "Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" ifadelerini kullandı. Kendisinin ulusal basında hakkındaki iftiralara karşı gereken tepkileri verdiğini, ancak CHP yetkililerinin arkasında durmadığını belirtti.

Bağımsız Milletvekili Yolunda

Çakır, bundan sonra bağımsız milletvekili olarak görev yapacağını ifade etti. Kararlarını vatandaşlarla istişare ederek alacağını belirten Çakır, “Evet, bağımsız milletvekiliyim. Siz ‘bağımsız ol’ derseniz bağımsız olurum; ‘emekli ol’ derseniz emekli olurum. Ama size danışarak gereğini yapacağım” dedi.

Halkın İçinde Siyaset

Siyaset anlayışını ve halkla ilişkisini de vurgulayan Çakır, “Sahada olmaya devam edeceğim. Tek tek, ev ev, ilçe ilçe, çadır çadır, dükkan dükkan gezeceğim. Siz ne diyorsanız ben onu yapacağım. Sizin oylarınızla geldim, onu şerefimle muhafaza ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP’ye ve Siyasete Eleştiriler

Çakır, televizyon ve masalarda siyaset yapanlara tepki göstererek, “Kendilerini klimalı odalardan siyaset yaptığını sananlara söylüyorum; millet burada. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermiş namuslu adamlara sesleniyorum, boyunlarını bükmedim. Vallahi bükmedim” dedi.