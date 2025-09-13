Mersin’in Mezitli ilçesinde ücretli bir konseri izlemek için binanın çatısına çıkan gençlere özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi büyük tepki topladı. Görevlilerden biri, çatıda bulunan gençlerden birini aşağı atarken, diğerini ise darp etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konseri Çatıdan İzlemek İstediler, Şiddetle Karşılaştılar

Olay, Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro’da, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen konser sırasında yaşandı. Bilet bulamayan bazı gençler, konseri çatıda izlemek istedi. Ancak özel güvenlik görevlileri, çatıya merdiven dayayarak gençlerin aşağı inmesini istedi ve ardından müdahalede bulundu.

Gençlerden Biri Çatıdan Atıldı, Diğeri Yere Yığıldı

Müdahale sırasında bir genç çatıdan aşağı atıldı. Şans eseri hafif yaralanan genç kısa süre sonra ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlilerinin tartakladığı bir diğer genç ise fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmedi.

Olay Anı Kameraya Yansıdı, Sosyal Medyada Tepki Büyüyor

Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, güvenlik görevlilerinin orantısız müdahalesi kamuoyunun tepkisini çekti.