Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen bir konser sırasında, binanın çatısından etkinliği izlemeye çalışan gençlere özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi büyük tepki çekti. Gençlerden biri çatıdan aşağı atıldı, bir diğeri ise darp edilerek yere yığıldı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Konseri Çatıdan İzlemek İstediler, Şiddetle Karşılaştılar

Olay, Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro’da, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konseri sırasında meydana geldi. Konseri izlemek isteyen bazı gençler, bilet bulamayınca binanın damına çıktı. Bu durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, gençleri zorla aşağı indirmeye çalıştı.

Müdahale sırasında güvenlik görevlilerinden biri, gençlerden birini çatıdan aşağı attı. Başka bir genç ise darp edilerek fenalaştı ve yere yığıldı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başsavcılık: “Soruşturma Başlatıldı”

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine kamuoyundan sert tepkiler yükseldi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Ayrıca olayla ilgili güvenlik görevlilerinin kimliklerinin tespit edildiği ve haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.