Mersin’de yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, ameliyat korkusu nedeniyle yaklaşık on bir yıl boyunca ertelediği doktor ziyaretini sonunda oğlunun ısrarına karşı koyamayarak gerçekleştirdi. Uzun yıllardır göğüs ve omuz bölgesinde yoğun ağrı yaşayan, yürürken ise öne eğilmek zorunda kalan Yıldızhan’ın Toros Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesi, beklemediği bir gerçeği ortaya çıkardı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme’nin incelemelerinde kadının sol memesinde dev boyutlara ulaşmış bir kitle tespit edildi. Yapılan ameliyatta 8,5 kilogram ağırlığındaki bu kitle çıkarıldı ve Yıldızhan kısa sürede sağlığına kavuşarak ertesi gün taburcu edildi.

‘Yıllardır böyle bir vaka ile karşılaşmadım’

Dr. Dikme, yıllardır böyle bir vaka ile karşılaşmadığını belirterek, hastanın durumunun nadir görülen bir örnek olduğunu ifade etti. Ameliyatın yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü söyleyen Dikme, kitlenin büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını ve hastanın bu kadar uzun süre beklemesinin durumun ağırlaşmasında en belirleyici etken olduğunu aktardı. Erken teşhisin her zaman hayati olduğuna işaret eden hekim, fark edilen her değişikliğin zamanında kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, gecikmenin olası ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Ameliyat sonrası rahat bir nefes aldı

Yaşadığı süreci anlatan Kıymet Yıldızhan ise yıllarca korku nedeniyle doktora gitmediğini, başlangıçta küçük olduğu için kitlenin bir yağ bezesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Zamanla büyüdüğünü fark etmesine rağmen müdahaleyi geciktirdiğini belirten Yıldızhan, ameliyat sonrası rahat bir nefes aldığını ifade etti. Sağlığına kavuşmanın kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Yıldızhan, kimsenin benzer bir korku yüzünden tedavisini ertelememesi gerektiğini dile getirerek doktoruna teşekkür etti.