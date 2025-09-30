Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Grubu soruşturması kapsamında Türkiye’de bazı şirketlere kayyım atanırken, grubun kurucusu iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bu gelişmeler üzerine, Ciner Grubu’nun en büyük operasyonunu bünyesinde barındıran WE Soda (West East Soda), Londra’dan yazılı açıklama yaptı. Açıklama, şirketin resmi internet sitesinde yayımlandı.

WE Soda: “Operasyonlarımız etkilenmedi”

WE Soda’nın açıklamasında, paydaşlara yönelik bir bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Metinde, şirketin doğrudan Ciner Grubu veya Turgay Ciner adına değil, yalnızca WE Soda yönetimi tarafından kaleme alındığı ifade edildi.

Şirket, Türkiye’de devam eden soruşturmanın farkında olduklarını ancak bu süreçte kendilerine herhangi bir resmi çağrı yapılmadığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“WE Soda, soruşturmaya konu olan hususlarda herhangi bir rol oynamamaktadır. Küresel ve Türkiye’deki operasyonlarımız bağımsızdır ve hiçbir şekilde etkilenmemiştir.”

Medya varlıkları satışı hatırlatıldı

WE Soda yönetimi, açıklamasında Ciner Grubu’nun Türkiye’deki medya varlıklarının satış sürecine de değindi.

Buna göre, satış sözleşmesi Aralık 2024’te imzalandı ve Türkiye Rekabet Kurumu ile diğer ilgili devlet kurumlarının onayı sonrasında süreç tamamlandı.

3 aylık incelemenin ardından satış izni 20 Mart 2025’te çıktı. Satış, 24 Nisan 2025 tarihinde resmen tamamlandı.

Şirket, işlemin mevcut yasal ve düzenleyici standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, Ciner Grubu’nun medya satışının dışında alıcı şirketle herhangi bir ticari bağının bulunmadığı özellikle kaydedildi.

WE Soda’nın faaliyetleri

Ciner Grubu’nun en büyük faaliyeti olan soda külü üretimi, WE Soda çatısı altında toplanıyor. Şirket, hem Türkiye hem de ABD’de kritik üretim tesislerine sahip:

Eti Soda’nın yüzde 74’ü

Kazan Soda’nın yüzde 100’ü

ABD’deki soda külü faaliyetleri

Bu tesisler WE Soda’nın global üretim gücünün omurgasını oluşturuyor.

Şirketin hissedar yapısı

İngiltere’nin Companies House kayıtlarına göre WE Soda’nın hakim hissedarı Kew Soda. Kew Soda’nın ana hissedarı ise yakın zamanda unvan değişikliği yapan We Industries Holdings.

We Industries Holdings’in önceki adı Ciner Soda Holdings idi. 19 Ağustos’ta isim değişikliğine gidilerek We Industries Holdings unvanı alındı.

Kayıtlara göre, şirketin kontrolü Ciner Grubu’nun İstanbul Üsküdar’daki merkezinde bulunan Akkan Enerji Madencilik Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ ile doğrudan Turgay Ciner’de. Akkan Enerji’nin tüm hisselerinin de Turgay Ciner’e ait olduğu belgelerde yer alıyor.