Son Mühür - AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 16.16 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'IN paylaştığı veriler

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-30

Saat:12:03:19 TSİ

Enlem:39.19278 N

Boylam:28.24194 E

Derinlik:16.16 km

Kandilli'nin paylaştığı veriler

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, sarsıntının yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte bildirdi. ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

30.09.2025, 12:03:19 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 7.6 km