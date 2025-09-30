Son Mühür - AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 16.16 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'IN paylaştığı veriler
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-30
Saat:12:03:19 TSİ
Enlem:39.19278 N
Boylam:28.24194 E
Derinlik:16.16 km
Kandilli'nin paylaştığı veriler
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, sarsıntının yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte bildirdi.
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
30.09.2025, 12:03:19 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.6 km
Kaynak: Haber Merkezi