Son Mühür - Tüm dünya Amerika'nın Venezuela'ya yaptığı saldırıyı konuşurken, Çin'den Venezuela değerlendirmesi geldi.

Çin, "Ülkelerinden egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalı"

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır” şeklinde konuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Wang Yi’nin, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, Venezuela’daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

"Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz"

Wang, Venezuela'daki değişimin uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiğini ifade ederek, “Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır” ifadelerini kullandı.Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu ifade eden Bakan Wang, “Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız” diye konuştu.