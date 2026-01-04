Son Mühür - ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler'deki hava sahasına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini bildirdi. Bakan Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini ifade etti.