İnternet hizmeti sağlayacak uydu ağı projesi kapsamında geliştirilen 11 uydu, Pekin saatiyle dün 20.40’ta Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı. Fırlatmada kullanılan 'Uzun Yürüyüş-6A' taşıyıcı roketi, uyduları başarılı bir şekilde önceden planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Bu görev, Çin’in uzay programının sürekliliğini gösteren önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

İnternet Ağı Projesinde Yeni Aşama

Fırlatılan alçak Dünya yörüngeli uydular, Çin’in küresel internet erişimini sağlama hedefinin yeni bir aşamasını oluşturuyor. Başarıyla tamamlanan bu görev, aynı zamanda Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin tarihindeki 597’nci görev olarak kayıtlara geçti.