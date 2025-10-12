Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Çin’e karşı yüksek tarife tehditleri doğru bir yaklaşım değil. ABD tek taraflı hareket etmeye devam ederse, meşru haklarımızı korumak için gerekli adımları atacağız” dedi.

Trump’tan ticaret savaşını kızıştıran hamle

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD Başkanı, özellikle nadir toprak elementlerinin ihracatında uygulanan Çin kısıtlamalarına karşı bu adımın bir “misilleme” niteliği taşıdığını savunmuştu.

“İstemiyoruz ama korkmuyoruz”

Çinli yetkili, “Gümrük vergisi savaşını istemiyoruz, ancak korkmuyoruz da” ifadelerini kullanarak ülkesinin tavrının net olduğunu vurguladı. Pekin, Washington’a “yanlış yaklaşımdan bir an önce dönülmesi” çağrısında bulunarak, iki ülke arasında müzakerelerle elde edilen ilerlemenin korunması gerektiğini belirtti.

Küresel ticarette yeni gerilim hattı

Uzmanlar, Trump’ın kararıyla ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevlenebileceği görüşünde. Ek vergilerin, hem teknoloji hem de hammadde piyasalarında zincirleme etkiler yaratabileceği, küresel tedarik zincirlerinde ciddi dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.