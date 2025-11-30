Son Mühür- Avustralya kamuoyunun merakla beklediği nikah gerçekleşti. Aktif görevdeyken evlenen ilk başbakan olarak tarihe geçen Anthony Albanese uzun süredir birlikte olduğu Jodie Haydon ile hayatını birleştirdi.

Albanese, basına yaptığı açıklamada, "Ailemiz ve en yakın dostlarımızın önünde, gelecekteki hayatlarımızı birlikte geçirmeye olan sevgimizi ve bağlılığımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Seçim çalışmalarında da destek olmuştu...



Avustralya medyası, Haydon'ın, Albanese'ye yıllar boyunca birçok etkinlikte eşlik etti ve ayrıca 2022'deki seçim kampanyasında ve bu yılın Mayıs ayında İşçi Partisi'nin ezici bir çoğunlukla kazandığı seçimlerde de onun yanında olduğuna dikkat çekti.

Albanese'nin Haydon'a geçtiğimiz yıl sevgililer gününde kendi tasarımı olan bir elmas yüzükle evlilik teklif ettiği öğrenildi.



Haydon, Sidneyli tasarımcı "Romance was Born" imzalı bir elbise giyerken, başbakan ise MJ Bale imzalı bir takım elbise giydi.

Bayan Haydon'ın beş yaşındaki yeğeni Ella çiçek kızıydı ve başbakanın köpeği Toto da yüzük taşıyıcısıydı.

Konuklara, Sidney'in Inner West bölgesinde bulunan bira fabrikasının sahibi Willie the Boatman'ın özel olarak ürettiği bir kutuda bira ikram edildi.

Törenin ardından Albanese ve Haydon, Stevie Wonder'ın "I'm Yours" şarkısıyla koridorda yürüdüler. İlk dansları ise Frank Sinatra'nın "The Way You Look Tonight" şarkısıyla oldu.

Albanese ve Haydon'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, çiftin balayı tatili önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar Avustralya'da gerçekleşecek. Çiftin tüm masrafları Albanese ve Haydon tarafından özel olarak karşılanacak.