Antalya’da düzenlenen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde sunum yapan Acıbadem Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, lazer, koter, kriyoterapi ve asitli solüsyonlarla yapılan ben alma işlemlerinin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Demirdağ, “Ciltte ‘ben’ olarak görünen oluşumlar, aslında deri kanseri riski taşıyor olabilir. Cerrahi dışı yöntemlerle müdahale edilmesi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Gerçek benlerin yalnızca cerrahi yöntemle çıkarılması ve patolojiye gönderilmesi gerekir” dedi.

Gerçek benler cerrahi yöntemle çıkarılmalı

Doç. Dr. Demirdağ, benlerin önce dermatolog tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Benlerin gerçek ben mi yoksa başka bir oluşum mu olduğu belirlenmeli.

Sadece gerçek benlerin yapısı değerlendirildikten sonra cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Düz veya kabarık fark etmeksizin, tüm gerçek benler cerrahi olarak çıkarılmalı ve patolojik incelemeye gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yanlış müdahaleler ciddi tehlike oluşturuyor

Halk arasında “et beni” olarak bilinen kabarık yapılar ile tehlikeli benlerin karıştırılabildiğine dikkat çeken Demirdağ, yanlış uygulamaların ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi:

“Et beni sanılan bazı oluşumlar gerçek ben olabilir. Bazı hastalar, eczacılar veya branş dışı hekimler bu benleri yakarak veya asitli solüsyonlarla müdahale ediyor. Bu durum, kanserin geç tanınmasına, hatta tanı konamamasına ve yayılmasına neden olabilir.”

Dermatolojik inceleme şart

Uzman, her benin dermatoskop ile incelenmesinin önemine işaret ederek, şu uyarılarda bulundu: “Her ben masum değildir. Müdahale öncesinde dermatolog tarafından kanser riski değerlendirilmelidir. Uygun yöntem yalnızca uzman tarafından belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Koter, kriyoterapi, lazer veya asitli solüsyonlarla ben alma işlemlerinden kesinlikle kaçınılmalıdır.”