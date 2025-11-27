Denizli’nin Buldan ilçesinde, yüksek kesimlerde yetiştirilen organik çileklerin dikim sezonu başladı. Yayla, Kovanoluk, Süleymanlı, Kaşıkçı, Alandız ve Kurudere mahalleleri başta olmak üzere toplam 10 mahallede çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgedeki üreticiler, lezzeti ve aromasıyla öne çıkan çilekler için tarlalarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Toprak hazırlığı ve dikim süreci

Buldan Yayla Mahallesi’nde çilek üretimi yapan Gülgün Karakaş, üretim sürecini şu şekilde anlattı: “Topraklarımızı çileğe uygun hale getirdik. Ardından tarlalara naylon örtü seriyoruz. Naylon örtüde açtığımız deliklere çilek fidelerimizi dikiyoruz. Kasım ayında çekilen naylonlar beş yıl dayanıyor ve damlama sulama sistemi kullanıyoruz.

Ziraat çileği ve yediveren cinslerini üretiyoruz. Mart ayında çilekler çiçek açıyor, Haziran’da meyveler dökülmeye başlıyor. Biz üreticiler, tarlalardaki yabani otları da temizleyerek tüm bakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Allah bol ve bereketli bir sezon nasip etsin.”

Bin 980 dekarlık alanda üretim

Buldan’da toplam bin 980 dekarlık alanda çilek üretimi yapılıyor. Üreticiler, bir dekardan yaklaşık 1 ton çilek elde ediyor. Bölgedeki çilek çeşitleri arasında özellikle ziraat çileği ve yediveren türleri öne çıkıyor. Üretim sürecinde hem kalite hem de verim ön planda tutuluyor.