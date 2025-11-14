Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Belediyesi, kent merkezinin tarihî dokusunu koruyup çarşı bölgesini yeniden canlandırmayı amaçlayan Balıkçılar ve Terziler Sokağı Yenileme Projesi’ni bölge esnafına tanıttı. Proje, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Başkan Vekili Onur Saatli, Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit’in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Başkan Denizli, projenin İnkılap Caddesi ve Çeşme Çarşısı ile bütünleşen bir kültür aksı oluşturacağını vurgulayarak, “Bu tür renovasyon projeleri yalnızca estetik kazanım değil, aynı zamanda ekonomik canlılık için de önemli. Esnafımızın görüşleri bizim için çok kıymetli” dedi.

Projede yapılacak çalışmalar

Proje kapsamında bölgenin görünümünü ve işlevselliğini güçlendirecek kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilecek:

Yaklaşık 5.000 m² dış cephe boyası,

2.500 m² zemin kaplaması,

Balıkçılar Sokağı'na özel balık figürlü taş döşeme,

Yağmur suyu ve su basman altyapısının yenilenmesi,

Sokak aydınlatmaları ve gölgelik sistemlerinin yenilenmesi,

Esnafa uygun düzenli işgaliye alanları oluşturulması.

Başkan Denizli, ihalenin aralık ayında yapılacağını ve çalışmaların 15 Ocak 2026’da başlamasının planlandığını ifade etti. Projenin ilerleyen aşamalarında İnkılap Caddesi’nin de Kültür Fonu desteğiyle baştan sona yenilenmesi hedefleniyor.

Esnaftan yoğun katılım ve öneriler

Toplantıya katılan esnaf, trafik akışı, otopark düzenlemeleri, fiyat politikaları ve sokak aydınlatması gibi konularda öneriler sundu. Belediye yetkilileri, tüm geri bildirimlerin değerlendirilerek uygulama sürecinde düzenli bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

“Çeşme’nin ruhunu geleceğe taşıyacağız”

Başkan Denizli, toplantının sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu projeyle amacımız sadece bir sokak düzenlemesi yapmak değil, Çeşme’nin kültürel belleğini, mimarisini ve sosyal yaşamını koruyarak geleceğe taşımak. Esnafımızla el ele vererek Çeşme Çarşısı’nı yeniden canlandıracağız.”