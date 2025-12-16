Son Mühür/ Osman Günden - EGİAD, 18. Yönetim Dönemi 2025 yılı 2. Danışma Kurulu Toplantısı’nı İzQ İnovasyon Merkezi Büyük Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya iş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Toplantıda EGİAD’ın son 6 aylık faaliyetleri, 35. kuruluş yılı vizyonu ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikleri ele alındı.

35 yıllık kurumsal yapı vurgusu

Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, EGİAD’ın 35. kuruluş yıl dönümüne dikkat çekerek, kurumsal sivil toplum yapılarının belirsizlik dönemlerinde ortak aklı güçlendiren önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. İnci, EGİAD’ın genç iş insanları nezdinde bu misyonu 35 yıldır istikrarlı biçimde sürdürmesinin önemli bir değer oluşturduğunu belirtti.

“Danışma Kurulu stratejik bir yapı”

Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Danışma Kurulu’nu yalnızca bir istişare organı olarak değil, derneğin stratejik yönünü belirleyen bir yapı olarak gördüklerini vurguladı. Özhelvacı, 1990 yılında başlayan EGİAD yolculuğunun bugün 35 yıllık kurumsal birikime sahip güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Rakamlarla EGİAD

Toplantıda EGİAD’ın üye profiline ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Derneğin toplam üye sayısının 879’a ulaştığı, aktif üye sayısının ise 525 olduğu belirtildi. Son 6 aylık dönemde üye artış oranının %1,9 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi. Aktif kadın üye oranının %31, yönetim kurulundaki kadın oranının %30, son dönemde derneğe katılan yeni kadın üye oranının ise %39 olduğu bildirildi.

Think Tank raporları ve yeni çalışmalar

EGİAD Think Tank yapılanması kapsamında bugüne kadar girişimcilik ve NEET gençler gibi alanlarda raporlar hazırlandığı aktarıldı. Hazırlık aşamasındaki yeni raporlarla dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün İzmir işgücü piyasasına etkilerinin analiz edileceği ifade edildi. İzmir Sanayi Markaları çalışmasıyla kentin sanayi hafızasının kayıt altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

EGİAD Melekleri 10. yılını tamamladı

Toplantıda EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın 10. yılını geride bıraktığı bilgisi paylaşıldı. Yatırımcı sayısının 60’a ulaştığı, 40’ın üzerinde yatırım yapıldığı ve yatırım hacminin 5 milyon doları aştığı açıklandı. Ağın bugüne kadar 2 binin üzerinde girişimciyle temas kurduğu ifade edildi.

35. yıl çalışmaları çevre odaklı ilerliyor

EGİAD’ın 35. kuruluş yılı kapsamında planlanan bazı organizasyonların, orman yangınları nedeniyle iptal edilerek kaynakların çevre projelerine yönlendirildiği belirtildi. Sakız ağacı korusu ve otoyol ağaçlandırması projelerinin, bu dönemin öne çıkan çalışmaları arasında yer aldığı kaydedildi.

Kurumsal hafıza kayıt altına alınıyor

EGİAD’ın 35 yıllık kurumsal birikimini belgeleyen “35. Yıl Almanağı”nın tamamlanma aşamasına geldiği ve yakın zamanda paylaşılacağı bilgisi verildi.

Uluslararası temaslar ve yeni hedefler

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen ekonomik ve ticari iş birliği ziyaretinin sonuçları değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde Barselona iş ve yatırım ziyareti planlandığı, Ege Toplantıları kapsamında ulusal düzeyde önemli isimlerin konuk edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Son 6 ayda yoğun etkinlik takvimi

EGİAD’ın son 6 aylık süreçte seminerler, paneller, iş yeri ve fabrika ziyaretleri ile yaklaşık 60 etkinlik düzenlediği belirtildi. Bu çalışmalarla sektörler arası etkileşimin artırıldığı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlandığı ifade edildi.

Dijital dönüşüm ve 2026 ajandası

Toplantıda EGİAD’ın dijitalleşme vizyonu da ele alındı. Dernek faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak mobil uygulamanın yenilendiği ve 2026 yılı başında kullanıma sunulacağı bildirildi. Liderlik Akademisi, Hayat Okulu ve Mentor–Mentee Programı’nın önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği aktarıldı.

Türkiye ve İzmir ekonomisi masaya yatırıldı

Toplantının son bölümünde Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak Türkiye ve İzmir ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Küresel dalgalanmalar, enflasyon, büyüme, genç işsizlik ve üretim kapasitesi başlıkları ele alındı.