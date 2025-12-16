İzmir’de faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun ismini kullanan dolandırıcılık şebekesinin, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla ulaşıp sahte e-Devlet sitesi üzerinden para talep ettiği ortaya çıktı. Olay, hukuk bürosu sahibinin artan telefon trafiği sonrası durumu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlara “Dava dosyanız var” mesajı

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılar cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, “Tarafınıza açılmış dava dosyanızın işlem günüdür” ifadelerine yer vererek vatandaşları paniğe sevk etti. Mesajlarda yer alan numaranın aranması istendi. Arama yapan kişilere ise e-Devlet sisteminin birebir kopyası niteliğinde olduğu belirtilen sahte bir internet sitesi bağlantısı gönderildi.

Sahte site üzerinden ücret talebi

Bağlantıya tıklayan vatandaşların, haklarında dava veya icra takibi olduğu düşüncesiyle yönlendirmeleri takip ettiği, bu süreçte kişisel bilgilerini girdikleri ve ardından yüksek meblağlarda ödeme talebiyle karşılaştıkları öğrenildi. Bazı mağdurlardan 40-50 bin lira istendiği, “aynı gün ödeme yapılması halinde indirim” vaadiyle daha düşük rakamların teklif edildiği belirtildi.

Dolandırıcılık telefon trafiğiyle ortaya çıktı

Ulu Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat Yasin Ulu, sabah saatlerinde telefonunda onlarca cevapsız çağrı olduğunu fark etti. Geri dönüş yaptığı kişilerden gelen bilgiler doğrultusunda, büro adının bir dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını tespit etti. İnternetten hukuk bürosunun gerçek iletişim bilgilerine ulaşan mağdurların, durumu doğrudan Avukat Ulu’ya bildirdiği kaydedildi.

“Mesajla tebligat olmaz” uyarısı

Gün boyu yüzlerce telefon görüşmesi yaptığını aktaran Avukat Ulu, kendisini arayan vatandaşlara olayın büroyla hiçbir ilgisi olmadığını anlattığını belirtti. Ulu, hakkında dava veya icra takibi bulunan kişilere bunun yalnızca resmi tebligat yoluyla bildirileceğini vurgulayarak, mesajla yapılan bildirimlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Suç duyurusu yapıldı

Hukuk bürosu isminin izinsiz kullanılması nedeniyle kendilerinin de mağdur olduğunu belirten Avukat Yasin Ulu, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların benzer mesajlar karşısında linklere tıklamamaları ve şüpheli durumları resmi mercilere bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.