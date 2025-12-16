Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir’de aylardır devam eden ödeme krizi nedeniyle binlerce işçinin başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. DİSK Genel-İş üyesi emekçiler, üç aydır ödenmeyen ikramiye, gıda kartı, fazla mesai, TİS farkı ve öğrenim yardımı gibi sosyal haklar ile maaş kesintilerine karşı geçen hafta beş gün boyunca üretimi durdurmuştu. ESHOT ve kritik birimler dışında belediye hizmetlerinde aksama yaşanmış, işçiler tepkilerini çıplak ayaklarla yürüyerek göstermişti.

Eylemler bu hafta da devam ederken, sendika bugün Halkapınar ve Bornova Metro istasyonlarında vatandaşlara bildiri dağıtarak yaşanan süreci anlattı. Dağıtılan bildiride, belediye emekçilerinin İzmir’e gece gündüz hizmet eden işçiler olduğu vurgulanarak, aylardır hak edişlerinin ödenmediği belirtildi.

Açıklamada, en temel yasal ve sendikal haklarını kullanan işçilerin baskı, tehdit ve tutanaklarla karşı karşıya bırakıldığı ifade edilerek, “havuz” adı altında şirketlere iade edilen ya da işten çıkarılan çalışanların derhal işlerine başlatılması çağrısı yapıldı. Havuzda bekletilen işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığı, kira, fatura ve kredi ödemelerini yapamaz hale geldiği, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekildi.

DİSK Genel-İş, belediye yönetimini sorumluluklarını yerine getirmeye, geciken tüm ödemeleri yapmaya, işten çıkarmalara son vermeye ve havuz sistemini kaldırmaya davet etti. Sendika, yapılan ödeme taahhütlerine rağmen taleplerin tamamı karşılanana kadar eylemlerin süreceğini duyurdu.

Bildiri, “İşten atmalar durdurulsun, havuz sistemi kaldırılsın, geciken ödemelerimiz yapılsın” çağrısıyla İzmir halkını emek ve adalet mücadelesine destek olmaya davet etti.